Весенние каникулы в Киеве: сколько и когда будут отдыхать школьники

Весенние каникулы для школьников в Киеве начнутся 24 марта и продлятся до 30 марта. Во время каникул для школьников будут организованы разнообразные мероприятия.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).
Заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский сообщил, что весенние каникулы для школьников Киева начнутся 24 марта и продлятся до 30 марта включительно. К этому времени образовательные учреждения столицы продолжат работу в обычных режимах - очном, смешанном или дистанционном, учитывая ситуацию с безопасностью и действуя согласно алгоритму в случае объявления воздушной тревоги.
Во время каникул в школах будут организовываться кружковая работа, информационно-образовательные и воспитательные мероприятия. Сообщается, что для руководителей и управленцев отрасли "Образование" Институт последипломного образования Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко подготовил программу психоэмоционального восстановления "Будем здоровы!". Учителям будут предлагаться вебинары и тренинги по психологической разгрузке и программы профессионального развития.
Напомним, с 1 апреля столичные школы начнут прием заявлений в первые классы. В этом году родители могут подать заявку онлайн через Портал услуг в разделе "Запись ребенка в школу", или же воспользоваться альтернативными способами - подать документы лично, по электронной почте или отправить по почте.
Также мы писали, что МОН рекомендовало провести весенние каникулы в школах в период с 24 по 30 марта. Однако учебные заведения могут самостоятельно определять даты отдыха, учитывая военное положение и ситуацию с безопасностью. В некоторых регионах возможны изменения дат каникул в зависимости от условий.
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