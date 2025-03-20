RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Весенние каникулы в Киеве: сколько и когда будут отдыхать школьники

Фото: Обучение в школе в Киеве (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Весенние каникулы для школьников в Киеве начнутся 24 марта и продлятся до 30 марта. Во время каникул для школьников будут организованы разнообразные мероприятия.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).

Заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский сообщил, что весенние каникулы для школьников Киева начнутся 24 марта и продлятся до 30 марта включительно. К этому времени образовательные учреждения столицы продолжат работу в обычных режимах - очном, смешанном или дистанционном, учитывая ситуацию с безопасностью и действуя согласно алгоритму в случае объявления воздушной тревоги.

Во время каникул в школах будут организовываться кружковая работа, информационно-образовательные и воспитательные мероприятия. Сообщается, что для руководителей и управленцев отрасли "Образование" Институт последипломного образования Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко подготовил программу психоэмоционального восстановления "Будем здоровы!". Учителям будут предлагаться вебинары и тренинги по психологической разгрузке и программы профессионального развития.

Напомним, с 1 апреля столичные школы начнут прием заявлений в первые классы. В этом году родители могут подать заявку онлайн через Портал услуг в разделе "Запись ребенка в школу", или же воспользоваться альтернативными способами - подать документы лично, по электронной почте или отправить по почте.

Также мы писали, что МОН рекомендовало провести весенние каникулы в школах в период с 24 по 30 марта. Однако учебные заведения могут самостоятельно определять даты отдыха, учитывая военное положение и ситуацию с безопасностью. В некоторых регионах возможны изменения дат каникул в зависимости от условий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Школа