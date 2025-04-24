Весняне похолодання з несподіванкою: якою буде погода найближчими днями в Україні

Погода 25 квітня: тепла погода ще протримається

За словами синоптика, завтра ще побуде дуже тепла, навіть спекотна погода

"25 квітня в Україні максимальна температура повітря становитиме впродовж дня +20...+27 градусів", - розповіла вона.

Короткочасні дощі з грозами пройдуть завтра місцями у західній частині та в Приазов'ї, а в більшості областей буде сухо, проте ввечері в п'ятницю локальні дощі ймовірні практично повсюди в Україні.

У Києві 25 квітня переважатиме суха погода з температурою повітря до +22....+24 градусів, хоча в другій половині дня чи вже навіть надвечір у столиці є ймовірність грозового дощу.

Похолодання на вихідних в Україні: коли очікувати заморозки

Вже у суботу, 26 квітня, за холодним фронтом почне надходити значно свіжіше повітря. У суботу в Києві вночі та вранці дощ із грозою, а вдень 26 квітня відбудется різке зниження температури повітря до +14 градусів.

А в неділю, 27 квітня, низька температура повітря охопить всю Україну. Скрізь в Україні очікується свіжа погода, вночі та вранці +2...+8 градусів, вдень +9...+14 градусів, у південній частині +12...+18 градусів.

"У нічні години 27 та 28 квітня на заході, півночі та в центрі є ймовірність заморозків на грунті!" - попередила Діденко.