Весеннее похолодание с неожиданностью: какой будет погода в ближайшие дни в Украине

Завтра, 25 апреля, в Украине будет еще тепло. Но уже на выходных придет похолодание с заморозками.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.
По словам синоптика, завтра еще побудет очень теплая, даже жаркая погода
"25 апреля в Украине максимальная температура воздуха составит в течение дня +20...+27 градусов", - рассказала она.
Кратковременные дожди с грозами пройдут завтра местами в западной части и в Приазовье, а в большинстве областей будет сухо, однако вечером в пятницу локальные дожди вероятны практически повсеместно в Украине.
В Киеве 25 апреля будет преобладать сухая погода с температурой воздуха до +22.... +24 градусов, хотя во второй половине дня или уже даже вечером в столице есть вероятность грозового дождя.
Уже в субботу, 26 апреля, за холодным фронтом начнет поступать значительно более свежий воздух. В субботу в Киеве ночью и утром дождь с грозой, а днем 26 апреля произойдет резкое снижение температуры воздуха до +14 градусов.
А в воскресенье, 27 апреля, низкая температура воздуха охватит всю Украину. Везде в Украине ожидается свежая погода, ночью и утром +2...+8 градусов, днем +9...+14 градусов, в южной части +12...+18 градусов.
"В ночные часы 27 и 28 апреля на западе, севере и в центре есть вероятность заморозков на почве!" - предупредила Диденко.
С 17 апреля, если температуры воздуха и поверхности почвы снижаются до 0 градусов и ниже, то это уже можно считать заморозками, а не морозами.
Заморозки возможны также вследствие общего похолодания. Опасные заморозки преимущественно имеют адвективно-радиационный характер.
Подробнее об отличиях заморозков от морозов - читайте в материале РБК-Украина.
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