Весеннее похолодание с неожиданностью: какой будет погода в ближайшие дни в Украине

Погода 25 апреля: теплая погода еще продержится

По словам синоптика, завтра еще побудет очень теплая, даже жаркая погода

"25 апреля в Украине максимальная температура воздуха составит в течение дня +20...+27 градусов", - рассказала она.

Кратковременные дожди с грозами пройдут завтра местами в западной части и в Приазовье, а в большинстве областей будет сухо, однако вечером в пятницу локальные дожди вероятны практически повсеместно в Украине.

В Киеве 25 апреля будет преобладать сухая погода с температурой воздуха до +22.... +24 градусов, хотя во второй половине дня или уже даже вечером в столице есть вероятность грозового дождя.

Похолодание на выходных в Украине: когда ожидать заморозки

Уже в субботу, 26 апреля, за холодным фронтом начнет поступать значительно более свежий воздух. В субботу в Киеве ночью и утром дождь с грозой, а днем 26 апреля произойдет резкое снижение температуры воздуха до +14 градусов.

А в воскресенье, 27 апреля, низкая температура воздуха охватит всю Украину. Везде в Украине ожидается свежая погода, ночью и утром +2...+8 градусов, днем +9...+14 градусов, в южной части +12...+18 градусов.

"В ночные часы 27 и 28 апреля на западе, севере и в центре есть вероятность заморозков на почве!" - предупредила Диденко.