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Весняна ідилія, але є нюанси. Якою буде погода сьогодні в Україні

Україна, Субота 24 лютого 2024 07:00
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Весняна ідилія, але є нюанси. Якою буде погода сьогодні в Україні Фото: синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 24 лютого, в Україні буде тепло, як навесні. Але цю погодну ідилію зіпсують поривчастий вітер та дощ. Щоправда, лише на крайньому заході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"Мінлива хмарність. Без опадів, лише на крайньому заході країни вдень невеликий дощ", - йдеться у повідомленні.

Крім того, як кажуть синоптики, вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, в Карпатах, вдень також у центральних, більшості північних та Одеській областях пориви 15-20 м/с.

Температура вдень 8-13°, на Прикарпатті, Одещині та в Криму до 15° тепла; у східних, Сумській, Полтавській та Запорізькій областях вдень 4-9° тепла.

Весняна ідилія, але є нюанси. Якою буде погода сьогодні в Україні

Загальний прогноз на вихідні в Україні

Температура вночі 1-7° тепла, вдень 6-13°, на Прикарпатті, Одещині та в Криму до 15° тепла; у східних, Сумській, Полтавській та Запорізькій областях вночі від 2° тепла до 4° морозу, вдень 2-9° тепла.

Раніше синоптик Наталка Діденко розповідала, що 24 лютого Україна буде найтеплішою з країн Європи.

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