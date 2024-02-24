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Весенняя идиллия, но есть нюансы. Какой будет погода сегодня в Украине

Украина, Суббота 24 февраля 2024 07:00
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Весенняя идиллия, но есть нюансы. Какой будет погода сегодня в Украине Фото: синоптики дали прогноз на сегодня в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 24 февраля, в Украине будет тепло, как весной. Но эту погодную идиллию испортят порывистый ветер и дождь. Правда, только на крайнем западе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Облачно с прояснениями. Без осадков, лишь на крайнем западе страны днем небольшой дождь", - говорится в сообщении.

Кроме того, как говорят синоптики, ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, в Карпатах, днем также в центральных, большинстве северных и Одесских областях порывы 15-20 м/с.

Температура днем 8-13°, в Прикарпатье, Одесщине и в Крыму до 15° тепла; в восточных, Сумской, Полтавской и Запорожской областях днем 4-9° тепла.

Весенняя идиллия, но есть нюансы. Какой будет погода сегодня в Украине

Общий прогноз на выходные в Украине

Температура ночью 1-7° тепла, днем 6-13°, на Прикарпатье, в Одеской оласти и в Крыму до 15° тепла; в восточных, Сумской, Полтавской и Запорожской областях ночью от 2° тепла до 4° мороза, днем 2-9° тепла.

Ранее синоптик Наталка Диденко рассказывала, что 24 февраля Украина будет самой теплой из стран Европы.

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