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Весна без світла: Прикарпаття знеструмлене через потужний вітер і сніг

Негода в Україні залишила без світла людей у різних областях (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Через сильні пориви вітру та сніг із дощем без світла залишились мешканці багатьох населених пунктів Прикарпаття. Українців попереджають - можуть бути нові аварійні знеструмлення.

РБК-Україна розповідає, що про це відомо.

Ситуація з відключеннями у Чернівецькій області

У прес-службі АТ "Чернівціобленерго" у Facebook повідомили, що на тлі негоди - сильних поривів вітру, снігу з дощем і холоду - в мережах області вже фіксують аварійні вимкнення електроенергії.

Станом на 10 годину ранку четверга (10 квітня), було знеструмлено п'ять ліній 10 кВ у Вижницькій дільниці. Внаслідок цього без напруги залишись мешканці:

  • села Виженка;
  • села Чорногузи;
  • села Іспас;
  • села Берегомет;
  • села Мигово;
  • частково - міста Вижниця.

Також аварійно були вимкнені лінії, які живлять споживачів:

  • у селі Брусеньки;
  • у селі Нижні Станівці;
  • на хуторі Німчич;
  • на хуторі Затінь;
  • у селі Красноїльськ;
  • у селі Стара Красношора;
  • у селі Чудей;
  • частково - у селі Їжівці.

Мешканців області попередили, що "з такою погодою ще можуть бути нові аварійні знеструмлення".

"Як правило, це відбувається ланцюговою реакцією: ми відновлюємо живлення в одному місці, слідом виникає знеструмлення в кількох інших. Тож сьогодні для нас складний день. Поки триватиме негода, аварійні ситуації в електричних мережах ще виникатимуть", - пояснили в обленерго.

Уточнюється, що крім аварійних бригад до відновлювальних робіт долучають також вахтові бригади обленерго разом із технікою.

"Тож підсилюємо свої можливості, щоб подати напругу усім аварійно знеструмленим споживачам, щойно буде технічна можливість", - додали в установі.

Зазначається, що кол-центр "Чернівціобленерго" працює цілодобово. Телефонувати можна за такими номерами:

  • (0372) 584 980;
  • 067 230 99 00;
  • 099 230 99 00.

Публікація АТ "Чернівціобленерго" (скриншот: facebook.com/oblenergocv)

Що розповіли у "Прикарпаттяобленерго"

Оператор системи розподілу електричної енергії АТ "Прикарпаттяобленерго" повідомив, що внаслідок погодних умов на Прикарпатті знеструмлено близько 4,5 тисячі споживачів.

"Через посилення північно-західного вітру до 15-20 м/с та налипання мокрого снігу, на Прикарпатті - аварійні знеструмлення. Вимкнення торкнулися 41-го населеного пункту", - розповіли у прес-службі компанії у Facebook.

Уточнюється, що знеструмлення по лініях 6-10 кВ зафіксовані:

  • у Лисці;
  • у Тлумачі;
  • у Городенці;
  • у Коломиї;
  • у Снятині;
  • у Галичі;
  • у Косові;
  • у Рогатині;
  • у Богородчанах;
  • у Калуші.

"Енергетики працюють над відновленням електропостачання в перелічених населених пунктах. Роботи з ліквідації поодиноких погашень також виконують на Франківщині", - наголосили у компанії.

Насамкінець громадянам нагадали, що ті, у кого немає світло, можуть дізнатись причину відсутності електропостачання:

Публікація АТ "Прикарпаттяобленерго" (скриншот: facebook.com/oe.if.ua)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що через сильні пориви вітру та хуртовини без світла залишились люди у пів сотні населених пунктах Львівської області.

Читайте також, чому зараз зниження температури повітря до нуля градусів за Цельсієм та нижче вважається потенційно небезпечним погодним явищем - заморозком.

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