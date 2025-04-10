Весна без світла: Прикарпаття знеструмлене через потужний вітер і сніг

Через сильні пориви вітру та сніг із дощем без світла залишились мешканці багатьох населених пунктів Прикарпаття. Українців попереджають - можуть бути нові аварійні знеструмлення.
РБК-Україна розповідає, що про це відомо.
У прес-службі АТ "Чернівціобленерго" у Facebook повідомили, що на тлі негоди - сильних поривів вітру, снігу з дощем і холоду - в мережах області вже фіксують аварійні вимкнення електроенергії.
Станом на 10 годину ранку четверга (10 квітня), було знеструмлено п'ять ліній 10 кВ у Вижницькій дільниці. Внаслідок цього без напруги залишись мешканці:
Також аварійно були вимкнені лінії, які живлять споживачів:
Мешканців області попередили, що "з такою погодою ще можуть бути нові аварійні знеструмлення".
"Як правило, це відбувається ланцюговою реакцією: ми відновлюємо живлення в одному місці, слідом виникає знеструмлення в кількох інших. Тож сьогодні для нас складний день. Поки триватиме негода, аварійні ситуації в електричних мережах ще виникатимуть", - пояснили в обленерго.
Уточнюється, що крім аварійних бригад до відновлювальних робіт долучають також вахтові бригади обленерго разом із технікою.
"Тож підсилюємо свої можливості, щоб подати напругу усім аварійно знеструмленим споживачам, щойно буде технічна можливість", - додали в установі.
Зазначається, що кол-центр "Чернівціобленерго" працює цілодобово. Телефонувати можна за такими номерами:
Оператор системи розподілу електричної енергії АТ "Прикарпаттяобленерго" повідомив, що внаслідок погодних умов на Прикарпатті знеструмлено близько 4,5 тисячі споживачів.
"Через посилення північно-західного вітру до 15-20 м/с та налипання мокрого снігу, на Прикарпатті - аварійні знеструмлення. Вимкнення торкнулися 41-го населеного пункту", - розповіли у прес-службі компанії у Facebook.
Уточнюється, що знеструмлення по лініях 6-10 кВ зафіксовані:
"Енергетики працюють над відновленням електропостачання в перелічених населених пунктах. Роботи з ліквідації поодиноких погашень також виконують на Франківщині", - наголосили у компанії.
Насамкінець громадянам нагадали, що ті, у кого немає світло, можуть дізнатись причину відсутності електропостачання:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що через сильні пориви вітру та хуртовини без світла залишились люди у пів сотні населених пунктах Львівської області.
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