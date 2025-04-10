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Весна без света: Прикарпатье обесточено из-за мощного ветра и снега

Непогода в Украине оставила без света людей в разных областях (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Из-за сильных порывов ветра и снега с дождем без света остались жители многих населенных пунктов Прикарпатья. Украинцев предупреждают - могут быть новые аварийные обесточивания.

РБК-Украина рассказывает, что об этом известно.

Ситуация с отключениями в Черновицкой области

В пресс-службе АО "Черновцыоблэнерго" в Facebook сообщили, что на фоне непогоды - сильных порывов ветра, снега с дождем и холода - в сетях области уже фиксируют аварийные отключения электроэнергии.

По состоянию на 10 часов утра четверга (10 апреля), было обесточено пять линий 10 кВ в Вижницком участке. В результате без напряжения остались жители:

  • села Виженка;
  • села Черногузы;
  • села Испас;
  • села Берегомет;
  • села Мигово;
  • частично - города Вижница.

Также аварийно были отключены линии, которые питают потребителей:

  • в селе Брусеньки;
  • в селе Нижние Становцы;
  • на хуторе Нимчич;
  • на хуторе Затень;
  • в селе Красноильск;
  • в селе Старая Красношора;
  • в селе Чудей;
  • частично - в селе Иживцы.

Жителей области предупредили, что "с такой погодой еще могут быть новые аварийные обесточивания".

"Как правило, это происходит цепной реакцией: мы восстанавливаем питание в одном месте, следом возникает обесточивание в нескольких других. Поэтому сегодня для нас сложный день. Пока будет длиться непогода, аварийные ситуации в электрических сетях еще будут возникать", - объяснили в облэнерго.

Уточняется, что кроме аварийных бригад к восстановительным работам привлекают также вахтовые бригады облэнерго вместе с техникой.

"Поэтому усиливаем свои возможности, чтобы подать напряжение всем аварийно обесточенным потребителям, как только будет техническая возможность", - добавили в учреждении.

Отмечается, что колл-центр "Черновцыоблэнерго" работает круглосуточно. Звонить можно по следующим номерам:

  • (0372) 584 980;
  • 067 230 99 00;
  • 099 230 99 00.

Публикация АО "Черновцыоблэнерго" (скриншот: facebook.com/oblenergocv)

Что рассказали в "Прикарпатьеоблэнерго"

Оператор системы распределения электрической энергии АО "Прикарпатьеоблэнерго" сообщил, что в результате погодных условий на Прикарпатье обесточены около 4,5 тысячи потребителей.

"Из-за усиления северо-западного ветра до 15-20 м/с и налипания мокрого снега, на Прикарпатье - аварийные обесточивания. Отключения коснулись 41-го населенного пункта", - рассказали в пресс-службе компании в Facebook.

Уточняется, что обесточивание по линиям 6-10 кВ зафиксированы:

  • в Лиске;
  • в Тлумаче;
  • в Городенке;
  • в Коломые;
  • в Снятине;
  • в Галиче;
  • в Косове;
  • в Рогатине;
  • в Богородчанах;
  • в Калуше.

"Энергетики работают над восстановлением электроснабжения в перечисленных населенных пунктах. Работы по ликвидации единичных погашений также выполняют на Франковщине", - отметили в компании.

В завершение гражданам напомнили, что те, у кого нет света, могут узнать причину отсутствия электроснабжения:

Публикация АО "Прикарпатьеоблэнерго" (скриншот: facebook.com/oe.if.ua)

Напомним, ранее мы рассказывали, что из-за сильных порывов ветра и метели без света остались люди в полсотни населенных пунктах Львовской области.

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