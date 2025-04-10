Весна без света: Прикарпатье обесточено из-за мощного ветра и снега

Из-за сильных порывов ветра и снега с дождем без света остались жители многих населенных пунктов Прикарпатья. Украинцев предупреждают - могут быть новые аварийные обесточивания.
РБК-Украина рассказывает, что об этом известно.
В пресс-службе АО "Черновцыоблэнерго" в Facebook сообщили, что на фоне непогоды - сильных порывов ветра, снега с дождем и холода - в сетях области уже фиксируют аварийные отключения электроэнергии.
По состоянию на 10 часов утра четверга (10 апреля), было обесточено пять линий 10 кВ в Вижницком участке. В результате без напряжения остались жители:
Также аварийно были отключены линии, которые питают потребителей:
Жителей области предупредили, что "с такой погодой еще могут быть новые аварийные обесточивания".
"Как правило, это происходит цепной реакцией: мы восстанавливаем питание в одном месте, следом возникает обесточивание в нескольких других. Поэтому сегодня для нас сложный день. Пока будет длиться непогода, аварийные ситуации в электрических сетях еще будут возникать", - объяснили в облэнерго.
Уточняется, что кроме аварийных бригад к восстановительным работам привлекают также вахтовые бригады облэнерго вместе с техникой.
"Поэтому усиливаем свои возможности, чтобы подать напряжение всем аварийно обесточенным потребителям, как только будет техническая возможность", - добавили в учреждении.
Отмечается, что колл-центр "Черновцыоблэнерго" работает круглосуточно. Звонить можно по следующим номерам:
Оператор системы распределения электрической энергии АО "Прикарпатьеоблэнерго" сообщил, что в результате погодных условий на Прикарпатье обесточены около 4,5 тысячи потребителей.
"Из-за усиления северо-западного ветра до 15-20 м/с и налипания мокрого снега, на Прикарпатье - аварийные обесточивания. Отключения коснулись 41-го населенного пункта", - рассказали в пресс-службе компании в Facebook.
Уточняется, что обесточивание по линиям 6-10 кВ зафиксированы:
"Энергетики работают над восстановлением электроснабжения в перечисленных населенных пунктах. Работы по ликвидации единичных погашений также выполняют на Франковщине", - отметили в компании.
В завершение гражданам напомнили, что те, у кого нет света, могут узнать причину отсутствия электроснабжения:
Напомним, ранее мы рассказывали, что из-за сильных порывов ветра и метели без света остались люди в полсотни населенных пунктах Львовской области.
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