Весна стартує з +13: де в Україні сьогодні буде найтепліше та чи чекати на дощ

Неділя 01 березня 2026 07:00
Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 1 березня (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У низці областей України, сьогодні, 1 березня, повітря прогріється до +13 градусів. Водночас буде хмарно, але без опадів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів.

Вранці подекуди туман, на дорогах країни, крім півдня та заходу, місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вдень 2-7° тепла, на заході та півдні країни 8-13° тепла.

Погода у Києві

У Києві та області очікується мінлива хмарність, без опадів.

По області вранці подекуди туман. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура по області вдень 2-7° тепла, у Києві 4-6° тепла.

Прогнози на березень

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі опублікували коротку кліматичну характеристику березня в Україні та поділились загальним попереднім прогнозом на перший місяць весни.

Також метеорологи дали попередній прогноз на 2026 рік.

