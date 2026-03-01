Весна стартує з +13: де в Україні сьогодні буде найтепліше та чи чекати на дощ

У низці областей України, сьогодні, 1 березня, повітря прогріється до +13 градусів. Водночас буде хмарно, але без опадів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Температура по області вдень 2-7° тепла, у Києві 4-6° тепла.

По області вранці подекуди туман. На дорогах місцями ожеледиця.

У Києві та області очікується мінлива хмарність, без опадів.

Температура вдень 2-7° тепла, на заході та півдні країни 8-13° тепла.

Вранці подекуди туман, на дорогах країни, крім півдня та заходу, місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів.

Прогнози на березень

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі опублікували коротку кліматичну характеристику березня в Україні та поділились загальним попереднім прогнозом на перший місяць весни.

Також метеорологи дали попередній прогноз на 2026 рік.