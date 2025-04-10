Весна повертається? Синоптик розповіла, якою буде погода на Вербну неділю

Що буде з погодою найближчими днями

"Певні погодні зміни у нас вже намічаються. Особливо на вихідні. Але перед цим... ще треба трішечки перечекати. Особливо сьогоднішній день і завтра також", - розповіла експерт.

За її словами найближчими днями погода у деяких регіонах буде "не дуже квітнева".

"Завтра некомфортна, холодна погода зберігатиметься. Щедра на опади у вигляді мокрого снігу. Вдень - місцями з дощем (у більшості регіонів України) і поривчастим вітром", - повідомила синоптик.

Вона пояснила, що в цілому погоду в Україні визначатимуть найближчим часом атмосферні фронти.

"Завтра (у п'ятницю, 11 квітня, - Ред.) у деякі південні, центральні та східні регіони надходитиме той фронт, який у нас є зараз... Він туди буде надходити і там, на його хвилі, утвориться локальний циклон", - розповіла Птуха.

З огляду на таку ситуацію, завтра (вночі та вранці) значний мокрий сніг і налипання мокрого снігу очікується:

у Херсонській області;

в Миколаївській області;

у Кіровоградській області.

"Це - те, на що варто звернути увагу. Адже там будуть більш інтенсивні опади", - зауважила представниця УкрГМЦ.

У північних і у Вінницькій областях погода очікується без істотних опадів.

Водночас у низці західних областей будуть опади, спричинені іншим атмосферним фронтом (теплим, який надходитиме із заходу).

"Але після цього вже очікується певна зміна синоптичної ситуації та підвищення температурних показників", - додала експерт.

У суботу, 12 квітня, на півдні та сході (а вночі - ще й на заході) України може бути невеликий мокрий сніг і дощ.

"Але це вже така, змішана фаза опадів. І вони поступово втрачатимуть свою активність, скажімо так", - зауважила Птуха.

Які температури прогнозують на п'ятницю та суботу

Якщо говорити про температурні показники, то заморозки у повітрі (0-5°C) вночі залишатимуться і завтра (у п'ятницю), і післязавтра (в суботу).

Тим часом у денні години очікується:

11 квітня - від 1 до 7 градусів за Цельсієм;

12 квітня - від 5 до 11 градусів вище нуля.

Коли в Україні стихнуть пориви вітру

За словами Птухи, говорячи про погоду найближчим часом варто звернути увагу на вітер.

"Він переважно зараз буде (у найближчі три дні) північно-західний, 5-12 м/с", - уточнила вона.

Синоптик наголосила, що завтра ймовірні пориви вітру до 15-20 м/с у південних й місцями - центральних областях (там, де буде локальний циклон).

"І у поєднанні з опадами... там буде дискомфортна погода. Але надалі там вже буде покращення погодних умов", - зауважила експерт.

Якою буде погода на Вербну неділю

У неділю, 13 квітня, коли українці відзначатимуть Вербну неділю, погода в Україні має бути переважно без опадів.

"У неділю - вже приємніша ситуація", - розповіла Птуха і додала, що температура повітря там має бути вищою, ніж зараз.

Вночі очікується 1-6 тепла (хоча на поверхні ґрунту ще можуть бути заморозки інтенсивністю 0-3°C).

"Вдень - вже приємні весняні 10-15 градусів тепла. У західних областях - навіть до +18°C", - повідомила синоптик.

Чого чекати від погоди наступного тижня

Впродовж понеділка, 14 квітня, та вівторка, 15 квітня, погода в Україні очікується переважно без опадів.

"Хоча 15 числа у західних областях може бути невеликий короткочасний дощ. Місцями - грози", - уточнила представниця УкрГМЦ.

З 14 числа очікується також підвищення температури повітря. Плюсова температура вже може бути переважно й вночі (від 1 до 7 градусів тепла).

"Єдине що 14 числа ще можуть бути заморозки в Україні (крім заходу) на поверхні ґрунту. Але це вже такі, залишкові, скажімо так", - зауважила Птуха.

Тим часом денні максимуми, згідно з попереднім прогнозом, можуть бути такими:

14 квітня - 11-17°C;

15 квітня - 14-20°C.

"Тобто 15 числа поки що заморозків не передбачаємо. Завтра-післязавтра ще заморозки у повітрі можуть бути... 13-14 квітня - ще на ґрунті можуть бути. 15 квітня вони вже повинні відступати. Але, звичайно, інформацію ще будемо уточнювати", - розповіла синоптик.

Насамкінець вона зауважила, що про подальшу ситуацію з погодою говорити поки що зарано.

"Поки що таких прогнозів... з практичними показниками - немає. Але тенденція там зберігається така, що наступний тиждень буде вже з більш такими весняними температурами. Без якихось різких перепадів", - підсумувала експерт.