Свадьба ради выгоды: как в Украине разоблачают фиктивные браки и что будет с имуществом

В Украине браком считается семейный союз женщины и мужчины, зарегистрированный в органе государственной регистрации актов гражданского состояния. В то же время, не все браки заключаются с целью создания семьи.

РБК-Украина рассказывает, что такое фиктивный брак, когда его могут признать недействительным и какие правовые последствия это будет иметь, ссылаясь на разъяснение Министерства юстиции Украины .

Главное: Что такое фиктивный брак: Это союз, заключенный без намерения создать семью и обрести обязанности супругов. Чаще его регистрируют ради выгоды.

Это союз, заключенный без намерения создать семью и обрести обязанности супругов. Чаще его регистрируют ради выгоды. Как суд определяет фиктивность: Суд оценивает поведение супругов после свадьбы: проживают ли они вместе, ведут ли общее хозяйство и заботятся друг о друге.

Суд оценивает поведение супругов после свадьбы: проживают ли они вместе, ведут ли общее хозяйство и заботятся друг о друге. Правовые последствия для нарушителей: Если брак признают недействительным, имущество считается общей долевой собственностью, выплаченные алименты подлежат возврату, а лицо теряет право на проживание в жилье и использование фамилии.

Если брак признают недействительным, имущество считается общей долевой собственностью, выплаченные алименты подлежат возврату, а лицо теряет право на проживание в жилье и использование фамилии. Защита добросовестной стороны: Если человек не знал о фиктивных намерениях партнера, закон сохраняет за ним право на раздел имущества как общей совместной собственности, алименты, жилье и фамилию.

Если человек не знал о фиктивных намерениях партнера, закон сохраняет за ним право на раздел имущества как общей совместной собственности, алименты, жилье и фамилию. Наследство: В случае недействительного брака партнеры теряют право наследовать друг после друга по закону.

В случае недействительного брака партнеры теряют право наследовать друг после друга по закону. Уголовная ответственность: Сам по себе фиктивный брак может квалифицироваться как преступление, если он был использован для мошенничества или уклонения от призыва.

Что такое фиктивный брак

Государственная регистрация брака призвана обеспечить стабильность отношений между супругами, защиту их прав и интересов, а также права детей.

Перед регистрацией брака орган государственной регистрации актов гражданского состояния обязан ознакомить жениха и невесту с их правами и обязанностями и предупредить об ответственности за сокрытие обстоятельств, которые препятствуют регистрации брака.

В то же время некоторые люди заключают брак не для создания семьи, а ради получения определенной выгоды. Например, для получения гражданства, вида на жительство, избегания определенных обязанностей, ограничений или оформления имущества на мужа или жену с целью сокрытия активов.

Согласно статье 40 Семейного кодекса Украины, фиктивным является брак, заключенный женщиной и мужчиной или одним из них без намерения создать семью и обрести права и обязанности супругов.

При этом отсутствие такого умысла может быть как у обеих сторон, так и только у одной, если другая искренне считала, что брак заключается в создании семьи.

Как суд определяет, был ли брак фиктивным

Фиктивный брак может быть признан недействительным только по решению суда.

Как отмечает Министерство юстиции со ссылкой на практику Верховного Суда, сами по себе причины заключения такого брака могут быть разными. Чаще всего они связаны с желанием получить права, возникающие благодаря браку, в частности, право на наследство или жилье.

В то же время при рассмотрении дела суд оценивает не только мотивы заключения брака, но и фактическое поведение супругов после его регистрации.

В частности, учитывается,:

проживали они вместе;

вели совместное хозяйство;

заботились о материальном благополучии семьи;

поддерживали семейные и личные отношения.

Именно такие обстоятельства могут свидетельствовать о подлинном намерении создать семью.

Если суд установит, что брак был фиктивным, он считается недействительным со дня государственной регистрации .

После вступления в законную силу решения суда орган государственной регистрации актов гражданского состояния прекращает действие актовой записи о браке и принимает решение об изъятии соответствующего свидетельства. Если свидетельство не будет возвращено, информацию о прекращении его действия обнародуют на официальном сайте Министерства юстиции.

Когда брак не признают недействительным

Закон также предусматривает ситуацию, когда даже при наличии признаков фиктивности брак не будет признан недействительным.

Это возможно, если к моменту рассмотрения дела судом обстоятельства, свидетельствовавшие об отсутствии намерения создать семью, уже исчезли.

В ведомстве объясняют, что отсутствие такого намерения при заключении брака может измениться после его регистрации. Например, если супруги начали:

совместно проживать;

вести совместное хозяйство;

воспитывать детей;

поддерживать друг друга;

вместе проводить досуг;

поддерживать отношения с родственниками.

В таком случае можно говорить о реальном намерении создать семью.

Какие последствия имеет недействительный брак

Если суд признал брак недействительным, он не создает для сторон права и обязанности супругов.

Кроме того:

имущество , приобретенное в ходе такого брака, считается общей долевой собственностью, а доли определяются в зависимости от вклада каждого лица;

, приобретенное в ходе такого брака, считается общей долевой собственностью, а доли определяются в зависимости от вклада каждого лица; полученные алименты могут подлежать возврату, но не более чем за последние три года;

могут подлежать возврату, но не более чем за последние три года; лицо, которое вселилось в жилье другого супруга только через недействительный брак, не приобретает право проживания и может быть выселено;

другого супруга только через недействительный брак, не приобретает право проживания и может быть выселено; лицо, изменившее фамилию через регистрацию такого брака, считается пользующимся им без достаточного правового основания.

Такие последствия применяются к лицу, знавшему о препятствиях для регистрации брака и скрывшему их.

Какие права имеет добросовестный муж или жена

Если человек не знал и не мог знать об обстоятельствах, делавших брак недействительным, закон гарантирует ему отдельную защиту.

Такое лицо имеет право:

на раздел имущества как общей совместной собственности супругов;

как общей совместной собственности супругов; на проживание в жилье , в которое она вселилось через брак;

, в которое она вселилось через брак; на алименты в случаях, предусмотренных Семейным кодексом;

в случаях, предусмотренных Семейным кодексом; сохранить фамилию, выбранную при регистрации брака.

Можно ли унаследовать имущество после недействительного брака

По общему правилу лица, брак между которыми недействителен или был признан таким судом, не могут наследовать друг после друга по закону.

В то же время, если брак признают недействительным уже после смерти одного из супругов, суд может признать за вторым из них право на наследование доли умершего в имуществе, приобретенном во время брака, если это лицо не знало и не могло знать о препятствиях для его регистрации.

Может ли фиктивный брак быть уголовным правонарушением

Сам по себе фиктивный брак может быть способом совершения уголовных правонарушений.

В частности, это может относиться к случаям, когда брак заключают для мошенничества или с целью уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации.