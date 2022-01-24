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Есть вещи, за которые Россию можно наказывать уже сейчас, - Кулеба

Автор: Наталья Скороход

Партнеры Украины могут не дожидаться вторжения России в Украину, а вводить санкции прямо сейчас. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Дмитрия Кулебы в эфире передачи "Свобода слова на ICTV".

По словам Кулебы, Украина находится в состоянии войны с Россией с 2014 года и сейчас ничего нового не происходит. Поэтому украинские партнеры могут вводить санкции прямо сейчас.

"Сейчас ничего нового не происходит. Мы с 2014 года находимся в состоянии войны после нападения РФ. Мы говорим спасибо (партнерам – ред.) за то, что вы готовите санкции на случай эскалации. Но есть вещи, за которые Россию можно наказывать уже сейчас. И это, в частности, паспортизация", - заявил Кулеба.

Он отметил, что паспортизацию населения Россия может использовать сейчас для полномасштабного вторжения.

"Это и есть важный инструмент. Это явление, оно создано и Россия может попытаться им воспользоваться (для вторжения в Украину – ред.)", - сказал министр иностранных дел.

Напомним, что Украина будет выполнять минские договоренности исключительно в своих интересах. Об этом заявил Андрей Ермак.

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