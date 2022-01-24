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Є речі, за які Росію можна карати вже зараз - Кулеба

Автор: Наталья Скороход

Партнери України можуть не чекати вторгнення Росії в Україну, а вводити санкції прямо зараз. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заява Дмитра Кулеби в ефірі передачі "Свобода слова на ICTV".

За словами Кулеби, Україна перебуває в стані війни з Росією з 2014 року і зараз нічого нового не відбувається. Тому українські партнери можуть вводити санкції прямо зараз.

"Зараз нічого нового не відбувається. Ми з 2014 року перебуваємо в стані війни після нападу РФ. Ми говоримо дякуємо (партнерам - ред.) за те, що ви готуєте санкції на випадок ескалації. Але є речі, за які Росію можна карати вже зараз. І це, зокрема, паспортизація", - заявив Кулеба.

Він зазначив, що паспортизацію населення Росія може використовувати зараз для повномасштабного вторгнення.

"Це і є важливий інструмент. Це явище, воно створене і Росія може спробувати ним скористатися (для вторгнення в Україну – ред.)", - сказав міністр закордонних справ.

Нагадаємо, що Україна виконуватиме мінські домовленості виключно у своїх інтересах. Про це заявив Андрій Єрмак.

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