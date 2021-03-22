Весенняя сессия ПАСЕ пройдет в смешанном формате: что это значит

В пятницу, 19 марта, состоялось очередное заседание Постоянного Комитета Парламентской ассамблеи совета Европы, на котором была утверждена повестка дня следующей апрельской части сессии. Она пройдет в смешанном формате с 19 по 23 апреля.
"Сессия пройдет, как и в январе, в гибридном режиме, 19-23 апреля 2021 года (то есть некоторые делегации будут очно, некоторые - удаленно, каждая делегация сама принимает решение о форме своего участия)", - говорится в сообщении.
В повестке дня сессии предусмотрены выступления президента Молдовы Майи Санду и канцлера Германии Ангелы Меркель. Также планируют рассмотреть актуальные вопросы, такие как демократия в условиях пандемии коронавируса, защита прав людей с хроническими и неизлечимыми болезнями, вопросы европейской политики диаспор и тд.
Напомним, ранее украинская делегация во время открытия зимней сессии ПАСЕ оспорила полномочия российской делегации.
При этом Украина предлагала ПАСЕ компромисс - дать еще полгода на диалог с Россией, но если за этот период не будет позитивного движения, прекратить полномочия делегации РФ.
Отметим, в прошлом году ПАСЕ утвердила полномочия российской делегации в полном объеме. За ратификацию полномочий делегации проголосовали 96 парламентариев, против 44, воздержались - 7.