UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Весенняя сессия ПАСЕ пройдет в смешанном формате: что это значит

Автор: Андрей Козловский

В пятницу, 19 марта, состоялось очередное заседание Постоянного Комитета Парламентской ассамблеи совета Европы, на котором была утверждена повестка дня следующей апрельской части сессии. Она пройдет в смешанном формате с 19 по 23 апреля.

Об этом говорится в сообщении постоянной делегации Украины в ПАСЕ.

"Сессия пройдет, как и в январе, в гибридном режиме, 19-23 апреля 2021 года (то есть некоторые делегации будут очно, некоторые - удаленно, каждая делегация сама принимает решение о форме своего участия)", - говорится в сообщении.

В повестке дня сессии предусмотрены выступления президента Молдовы Майи Санду и канцлера Германии Ангелы Меркель. Также планируют рассмотреть актуальные вопросы, такие как демократия в условиях пандемии коронавируса, защита прав людей с хроническими и неизлечимыми болезнями, вопросы европейской политики диаспор и тд.

Напомним, ранее украинская делегация во время открытия зимней сессии ПАСЕ оспорила полномочия российской делегации.

При этом Украина предлагала ПАСЕ компромисс - дать еще полгода на диалог с Россией, но если за этот период не будет позитивного движения, прекратить полномочия делегации РФ.

Отметим, в прошлом году ПАСЕ утвердила полномочия российской делегации в полном объеме. За ратификацию полномочий делегации проголосовали 96 парламентариев, против 44, воздержались - 7.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ПАСЕ
Читайте также
Президент ПАСЕ посетит Москву на следующей неделе
Крымскую платформу запустят и на базе ПАСЕ. Это дополнительная площадка
Прогноз погоды