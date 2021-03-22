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Весняна сесія ПАРЄ пройде у змішаному форматі: що це означає

Автор: Андрій Козловський

У п'ятницю, 19 березня, відбулось чергове засідання Постійного Комітету Парламентської асамблеї ради Європи, на якому було затверджено порядок денний наступної квітневої частини сесії. Вона пройде у змішаному форматі з 19 по 23 квітня.

Про це йдеться у повідомленні постійної делегації України у ПАРЄ.

"Сесія пройде як і в січні в гібридному режимі з 19-23 квітня 2021 року (тобто деякі делегації будуть очно, деякі - віддалено, кожна делегація вирішує сама форму своєї участі)" - йдеться у повідомленні.

В порядку денному сесії передбачені виступи президента Молдови Маї Санду та канцлерки Німеччини Ангели Меркель. Також розглядатимуть актуальні питання, такі як демократія в умовах пандемії коронавірусу, захист прав людей з хронічними та невиліковними хворобами, питання європейської політики діаспор і тд.

Нагадаємо, раніше українська делегація під час відкриття зимової сесії ПАРЄ оскаржила повноваження російської делегації.

При цьому Україна пропонувала ПАРЄ компроміс - дати ще півроку на діалог з Росією, але якщо за цей період не буде позитивного руху, припинити повноваження делегації РФ.

Зазначимо, минулого року ПАРЄ затвердила повноваження російської делегації в повному обсязі. За ратифікацію повноважень делегації проголосували 96 парламентаріїв, проти 44, утрималися - 7.

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