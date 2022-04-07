UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Весенний призыв на срочную службу в 2022 году в Украине не будут проводить

(УНИАН)
Автор: Татьяна Самарук

Призыв на срочную службу в украинскую армию в апреле-июне 2022 года не будет проводиться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Сообщается, что в 2022 году не будет проводиться весенний призыв на срочную военную службу в Вооруженные силы и другие воинские формирования.

Сообщается, что в связи с военной агрессией РФ и с целью обеспечения обороны государства, поддержания боевой и мобилизационной готовности ВСУ и других военных формирований указом президента Украины от 24 февраля 2022 года № 69/2022 "О всеобщей мобилизации" в государстве объявлена всеобщая мобилизация.

В то же время во время проведения в Украине общей мобилизации, комплектования вакантных должностей в Вооруженных силах Украины и других военных формированиях осуществляется за счет поступления военнообязанных и резервистов.

"Таким образом, потребности в проведении очередного призыва граждан Украины на срочную военную службу в апреле-июне 2022 нет", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что оккупанты будут пытаться прорвать оборону на Донецком и Луганском направлении.

Также мы писали, что на Волынском направлении есть вероятность ракетно-бомбовых ударов из Беларуси.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныВойна в УкраинеВторжение России в Украину