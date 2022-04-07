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Весняний призов на строкову службу в 2022 році в Україні не проводитимуть

(УНІАН)
Автор: Тетяна Самарук

Призов на строкову службу до української армії у квітні-червні 2022 року не проводитиметься.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Повідомляється, що у 2022 році не проводитиметься весняний призов на строкову військову службу до Збройних Сил та інших військових формувань.

Повідомляється, що у зв'язку з військовою агресією РФ та з метою забезпечення оборони держави, підтримки бойової та мобілізаційної готовності ЗСУ та інших військових формувань указом президента України від 24 лютого 2022 року № 69/2022 "Про загальну мобілізацію" в державі оголошено загальну мобілізацію.

Водночас під час проведення в Україні загальної мобілізації, комплектування вакантних посад у Збройних силах України та інших військових формуваннях здійснюється коштом надходження військовозобов'язаних та резервістів.

"Таким чином, потреби у проведенні чергового призову громадян України на строкову військову службу у квітні-червні 2022 року немає", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що окупанти намагатимуться прорвати оборону на Донецькому та Луганському напрямку.

Також ми писали, що на Волинському напрямку є імовірність ракетно-бомбових ударів з Білорусі.

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