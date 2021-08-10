Вес, рост, образование: Госстат составил портрет среднего украинца

По данным статистического ведомства, средний рост граждан в возрасте от 18 лет составляет 169 см, в т.ч. женщин - 164 см, мужчин - 175 см. Средний вес составляет 75 кг, в т.ч. женщин - 71 кг, мужчин - 80 кг. В сравнении с прошлым годом эти показатели не изменились

Пониженную массу тела имеют 1,2% украинцев, нормальную массу тела - 42,4%, избыточную массу тела - 39,9%, ожирение - 16,0%, крайнее ожирение - 0,5%.

Госстат также приводит другие Социально-демографические характеристики домохозяйств, среди которых уровень образования.

По данным обследования, доля населения в возрасте 25 лет и старше, имеющего уровень образования не ниже первого (бакалаврского) уровня высшего образования (базовое высшее), составляет 29,7%.

Средняя продолжительность обучения лиц в возрасте 25 лет и старше составляет 12,4 лет.