Украинцы за год снизили калорийность питания еще на 3%

Средняя энергетическая ценность суточного рациона питания украинцев в 2020 году составляла 2862 ккал в сутки. Это на 3% меньше, чем в 2019 году (2951 ккал).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные выборочного обследования условий жизни домохозяйств Украины, проведенного Государственной службой статистики.

Данные Госстата свидетельствуют, что калорийность питания украинцев постепенно снижается. В 2017 году она составляла 2994 ккал. При этом она в среднем значительно превышает норму.

Следует отметить, что нормы физиологических потребностей населения Украины в основных пищевых веществах и энергии утверждены приказом Министерства здравоохранения от 3.09.2017 № 1073.

Нормы отличаются для разных возрастных групп, зависят от пола и физической активности. Норма для лиц пожилого возраста составляет 1600-2000 ккал.

Максимальная энергетическая ценность в 4100 ккал установлена для мужчин в возрасте 18-29 лет, работников особо тяжелого физического труда, с очень высокой физической активностью.

В то же время научные работники, студенты гуманитарных специальностей, программисты, контролеры, педагоги, диспетчеры в возрасте 18-29 лет нуждаются лишь в 2450 ккал. Для женщин нормы еще ниже.