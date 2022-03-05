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Я не верю, что вы хотите войны! Байден обратился к россиянам

Автор: Людмила Жукова

Действующий президент США обратился к россиянам и призвал их остановить агрессию РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Госдепа.

"Я не верю, что вы хотите кровавой, разрушительной войны против Украины - страны и народа, с которыми вас связывают такие глубокие родственные, исторические и культурные отношения", - сказано в сообщении.

Напомним, что президент США Джо Байден осудил вторжение президента России Владимира Путина в Украину. Выступление в Конгрессе было поддержано как демократами, так и республиканцами.

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Джозеф Байден