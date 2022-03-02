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Байден заявил, что Путин не знает, что делать, столкнувшись с сопротивлением Украины

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Вашингтон, Среда 02 марта 2022 09:11
Байден заявил, что Путин не знает, что делать, столкнувшись с сопротивлением Украины Фото: президент США Джо Байден (gettyimages.com)
Автор: Александр Белоус

Президент США Джо Байден осудил вторжение президента России Владимира Путина в Украину. Выступление в Конгрессе было поддержано как демократами, так и республиканцами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Он заявил, что Путин сильно просчитался в том, как будут развиваться события, и что теперь "экономика России пошатнулась, и виноват только Путин".

Байден добавил, имея в виду Путина: "Он понятия не имеет, что делать".

"Он думал, что может вторгнется в Украину, и мир перевернется. Вместо этого он столкнулся со стеной силы, которую даже представить себе не мог. Он встретил украинский народ. От президента Зеленского до каждого украинца, их бесстрашие, их мужество, их решимость вдохновляют мир", - сказал Байден.

Как сообщает CNN, Байден предупредил о дальнейших мерах по наказанию России.

"Сегодня вечером я говорю российским олигархам и коррумпированным лидерам. Мы присоединяемся к нашим европейским союзникам, чтобы найти и отобрать их яхты, их роскошные апартаменты и их частные самолеты. Мы идем за вашими нечестными доходами", - сказал Байден, объявив о создании новой целевой группы при Министерстве юстиции США для расследования российских олигархов.

США также закрывают свое воздушное пространство для российских самолетов, присоединившись к ряду стран, принявших аналогичные меры на прошлой неделе, что "еще больше изолирует Россию", сказал Байден.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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