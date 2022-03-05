Я не вірю, що ви хочете війни! Байден звернувся до росіян

Чинний президент США звернувся до росіян і закликав їх зупинити агресію РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Держдепу.

"Я не вірю, що ви хочете кривавої, руйнівної війни проти України - країни і народу, з якими вас пов'язують такі глибокі родинні, історичні та культурні відносини", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден засудив вторгнення президента Росії Володимира Путіна в Україну. Виступ у конгресі був підтриманий як демократами, так і республіканцями.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.