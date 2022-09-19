Верят ли украинцы "раскол" в обществе во время войны: данные опроса

В сентябре 2022 года большинство украинцев положительно оценивают единство руководства Украины и цель победить в войне. Однако овольно существенная доля украинцев верят и соглашаются с нарративами "раскола" по этим вопросам (14-29%) или не имеют кристаллизированного мнения (15-20%).

Меньше всего распространен нарратив относительно "серьезных конфликтов между политическим и военным руководством" - в это верят 14% респондентов. 71% респондентов считают, что военное и политическое руководство действуют слаженно с общей целью победы.

Более распространен нарратив, что "руководство не уделяет должного внимания нашим защитникам", в который верят 24% респондентов. Большинство же - 60% - считают, что руководство "по мере возможности проявляет должное внимание защитникам".

Относительно же больше всего респондентов верят в нарратив, что чиновники наживаются на войне и разворовывают западное оружие - 29%. Однако и в этом случае значительно больше тех, кто считает, что оружие "не разворовывается, а используется нашими защитниками" - 51%. Хотя в этом случае также и больше всего тех, кто не определился с мнением (20%).

Только 5% украинцев разделяют нарратив о "предательской" власти, которая "готова и может пойти на неприемлемые для Украины компромиссы с Россией". 87% украинцев считают, что власти Украины не пойдут на неприемлемые компромиссы.

Также только 15% украинцев верят, что Запад устает от Украины и хочет, чтобы Украина вела переговоры с Россией. В то же время 73% украинцев считают, что Запад продолжает оказывать поддержку Украины и ожидает завершения войны на приемлемых для Украины условиях.

Треть (31%) респондентов даже ценой возможных конфликтов и угрозы единства готовы поддержать инициативы привлечения к ответственности тех, кто причастен к возможным просчетам в подготовке к войне. Впрочем, большинство (58%) все-таки считают, что эти вопросы следует перенести на период после войны, чтобы не провоцировать конфликты внутри страны.

Только 12% респондентов критически относятся к тем, кто продолжает жить на оккупированных после 24 февраля территориях, и считают их коллаборантами или безразличными к Украине. Подавляющее большинство (72%) считают их жертвами обстоятельств и считают, что они хотят возвращения контроля Украины над оккупированными территориями.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос 7-13 сентября 2022 среди 2000 респондентов. Опрос не проводился на территории оккупированного Россией Крыма и Донбасса, а также с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года.