Чи вірять українці "розкол" у суспільстві під час війни: дані опитування

У вересні 2022 року більшість українців позитивно оцінюють єдність керівництва України і відданість меті перемогти у війні. Утім, досить істотна частка українців вірять і погоджуються з наративами "розколу" з цих питань (14-29%) або не мають кристалізованої думки (15-20%).

Відносно найменш поширеним є наратив щодо "серйозних конфліктів між політичним і військовим керівництвом" - у це вірять 14% респондентів. Натомість 71% респондентів вважають, що військове і політичне керівництво діють злагоджено із спільною метою перемоги.

Більш поширеним є наратив, що "керівництво не приділяє належної уваги нашим захисникам", у який вірять 24% респондентів. Більшість же - 60% - вважають, що керівництво "у мірі можливості проявляє належну увагу захисникам".

Відносно ж найбільше респондентів вірять у наратив, що чиновники наживаються на війні і розкрадають західну зброю - 29%. Проте і в цьому випадків значно більше тих, хто вважає, що зброя "не розкрадається, а використовується нашими захисниками" - 51%. Хоча в цьому випадку також і найбільше тих, хто не визначився з думкою (20%).

Лише 5% українців поділяють наратив про "зрадницьку" владу, яка "готова і може піти на неприйнятні для України компроміси з Росією". Натомість 87% українців вважають, що влада України не піде на неприйнятні компроміси.

Також лише 15% українців вірять, що Захід втомлюється від України та хоче, щоб Україна вела перемовини з Росією. Водночас 73% українців вважають, що Захід продовжує надавати підтримку України і очікує завершення війни на прийнятних для України умовах.

Третина (31%) респондентів навіть ціною можливих конфліктів і загрози єдності готові підтримати ініціатив притягнення до відповідальності тих, хто причетний до можливих прорахунків у підготовці до війни. Утім, більшість (58%) усе-таки вважає, що ці питання потрібно перенести на період після війни, щоб не провокувати конфлікти всередині країни.

Лише 12% респондентів критично ставляться до тих, хто продовжує жити на окупованих після 24 лютого територіях, і вважають їх колаборантами або байдужими до України. Переважна більшість (72%) вважають їх жертвами обставин та вважають, що вони хочуть повернення контролю України над окупованими територіями.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування 7-13 вересня 2022 року серед 2000 респондентів. Опитування не проводилося на території окупованого Росією Криму та Донбасу, а також з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.