Вертоліт та понад 600 окупантів: втрати РФ в Україні за добу

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 19 червня, склали 630 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 220450 військових. Крім того, ЗСУ знищили і ворожий вертоліт та 12 БПЛА.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.06.23 орієнтовно склали:
За останній тиждень ЗСУ вдалося знищити 6 вертольотів окупантів. При цьому, за даними розвідки Естонії, ЗСУ у боях втратили менш як 10% західної техніки. При цьому показник може зрости, оскільки втрати є неминучим наслідком наступальних дій.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.