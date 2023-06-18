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В розвідці Естонії оцінили втрати західної техніки ЗСУ в нинішніх боях

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Неділя 18 червня 2023 15:07
В розвідці Естонії оцінили втрати західної техніки ЗСУ в нинішніх боях Фото: український військовий (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Українські військові в нинішніх боях втратили менше ніж 10% техніки, яку передали країни-союзники. Показник може зрости, оскільки втрати є неминучим наслідком наступальних дій.

Про це розповів начальник розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

За словами Гросберга, західна техніка краще захищає наших воїнів й навіть якщо вона виходить з ладу - екіпажі часто виживають й уникають серйозних поранень.

Також начальник розвідувального центру Сил оборони Естонії зауважив, що українські підрозділи, які готували протягом останніх шести місяців - не брали участі в останніх бойових діях.

Контрнаступ Збройних сил України

У перші тижні літа українські війська посилили наступальні дії на сході та південному сході України. ЗСУ вдалося звільнити сім населених пунктів у Запорізькій та Донецькій областях:

  • Лобкове;
  • Левадне;
  • Новодарівка;
  • Ненудне;
  • Сторожове;
  • Макарівка;
  • Благодатне

Варто зауважити, що ворог регулярно вдається до поширення фейків, серед яких, наприклад "великі втрати ЗСУ" й "знищення техніки Заходу". Українська сторона регулярно заперечує вкиди росіян.

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