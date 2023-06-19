Вертолет и более 600 оккупантов: потери РФ в Украине за сутки

Потери России в войне в Украине на утро понедельника, 19 июня, составили 630 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 220450 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили и вражеский вертолет и 12 БПЛА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.06.23 ориентировочно составили:
За последнюю неделю ВСУ удалось уничтожить 6 вертолетов оккупантов. При этом, по данным разведки Эстонии, ВСУ в боях потеряли менее 10% западной техники. При этом, показатель может возрасти, поскольку потери являются неизбежным следствием наступательных действий.
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