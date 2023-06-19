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Вертолет и более 600 оккупантов: потери РФ в Украине за сутки

Фото: Генштаб обновил потери России в войне в Украине на 19 июня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Потери России в войне в Украине на утро понедельника, 19 июня, составили 630 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 220450 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили и вражеский вертолет и 12 БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.06.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 220450 (+630) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3989 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин - 7735 (+6) ед,
  • артиллерийских систем - 3865 (+18) ед,
  • РСЗО - 610 ед,
  • средства ПВО - 370 (+6) ед,
  • самолетов - 314 ед,
  • вертолетов - 305 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 3383 (+12),
  • крылатые ракеты - 1211 ед,
  • корабли /катера - 18 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6613 (+42) ед,
  • специальная техника - 526 (+4)

Потери России в Украине

За последнюю неделю ВСУ удалось уничтожить 6 вертолетов оккупантов. При этом, по данным разведки Эстонии, ВСУ в боях потеряли менее 10% западной техники. При этом, показатель может возрасти, поскольку потери являются неизбежным следствием наступательных действий.

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Война в Украине