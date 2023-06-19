Вертолет и более 600 оккупантов: потери РФ в Украине за сутки
Фото: Генштаб обновил потери России в войне в Украине на 19 июня (Getty Images)
Потери России в войне в Украине на утро понедельника, 19 июня, составили 630 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 220450 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили и вражеский вертолет и 12 БПЛА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.06.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 220450 (+630) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3989 (+5) ед,
- боевых бронированных машин - 7735 (+6) ед,
- артиллерийских систем - 3865 (+18) ед,
- РСЗО - 610 ед,
- средства ПВО - 370 (+6) ед,
- самолетов - 314 ед,
- вертолетов - 305 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 3383 (+12),
- крылатые ракеты - 1211 ед,
- корабли /катера - 18 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 6613 (+42) ед,
- специальная техника - 526 (+4)
Потери России в Украине
За последнюю неделю ВСУ удалось уничтожить 6 вертолетов оккупантов. При этом, по данным разведки Эстонии, ВСУ в боях потеряли менее 10% западной техники. При этом, показатель может возрасти, поскольку потери являются неизбежным следствием наступательных действий.
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