Вертоліт та понад 500 окупантів. Генштаб оновив втрати РФ в Україні за добу

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 8 серпня, склали 560 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 250 800 військових. Крім того, ЗСУ знищили вертоліт та 19 артсистем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.08.23 орієнтовно склали:
Ситуація на фронті на ранок
За даними Генштабу, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби на фронтах відбулось 37 бойових зіткнень.
Зокрема, на Сватівському напрямку фронту точаться важкі бої. ЗСУ змогли відкинути російських окупантів на південь від населеного пункту Новоєгорівка, при цьому загарбники взяли під контроль Новоселівське.
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