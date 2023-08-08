Вертолет и больше 500 оккупантов. Генштаб обновил потери РФ в Украине за сутки

Потери России в войне в Украине на утро вторника, 8 августа, составили 560 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 250 800 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили вертолет и 19 артсистем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.08.23 ориентировочно составили:
Ситуация на фронте на утро
По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах. За прошедшие сутки на фронтах произошло 37 боевых столкновений.
В частности, на Сватовском направлении фронта ведутся тяжелые бои. ВСУ смогли отбросить российских оккупантов к югу от населенного пункта Новоегоровка, при этом захватчики взяли под контроль Новоселовское.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.