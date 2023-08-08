ЗСУ відкинули окупантів біля Новоєгорівки, ворог контролює Новоселівське, - DeepState
На Сватівській ділянці фронту точаться важкі бої. Сили оборони України змогли відкинути російських окупантів на південь від населеного пункту Новоєгорівка, при цьому загарбники взяли під контроль Новоселівське.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оновлену інтерактивну карту DeepState.
Ситуація на фронтах
На Сватівському відрізку, за даними ресурсу, військам РФ вдалося захопити практично повністю Новоселівське.
Війська РФ зайняли Новоселівське (фото: скрін deepstatemap.live)
Не вщухають бої у Серебрянському лісництві, а також біля Вільшани та Новоєгорівки, водночас бійцям ЗСУ вдалося відкинути окупантів від останнього населеного пункту на південь.
ЗСУ відкинули окупантів біля Новоєгорівки (фото: скрін deepstatemap.live)
У матеріалі наводиться розповідь одного з військових ЗСУ на напрямку в районі Куп'янська. Захисник пише, що ворог "підвів свіжі сили та чималу кількість штурмових підрозділів, здійснює атаки в пішому порядку полями та лісосмугами, чому сприяє двометрова трава".
"З нашого боку чисельність о/с не дозволяє надійно закрити кожен метр, тож тактика противника іноді дає йому охоплювати та обходити наші спостережні пункти та позиції відділень. Взводних/ротних опорних пунктів ми фактично не маємо. Проте його сили досить швидко виснажуються, мінімум три штурмових роти лежить, наприклад, в лісосмузі довжиною в кілометри півтора", - розповів військовослужбовець ЗСУ.
Ситуація на Куп'янському напрямі (фото: скрін deepstatemap.live)
На Бахмутському напрямку ситуація без змін. Бої по лінії Кліщіївка - Курдюмівка продовжуються.
Ситуація в районі Бахмута (фото: скрін deepstatemap.live)
У районі Авдіївки російські окупанти знову намагалися наступати з Крутої Балки, при цьому безуспішно.
Біля Авдіївки окупанти намагалися наступати з боку Крутої Балки (фото: скрін deepstatemap.live)
На Бердянському відрізку фронту продовжуються бої біля населених пунктів Приютне та за Урожайне.
Ведуться бої за Приютне (фото: скрін deepstatemap.live)
На Запорізькому відрізку точаться бої біля Роботиного та Вербове. Зміни лінії бойового зіткнення тут мають умовний характер, і в районі "ситуація дуже динамічна", зазначається у звіті.
Ситуація біля Роботиного (фото: скрін deepstatemap.live)
На Таврійській ділянці фронту змін не зафіксовано. При цьому раніше у Головному управлінні розвідки Міноборони України та підрозділі "Стугна" показували фото матеріали нещодавнього вдалого рейду на Лівобережжі Херсонської області.
Ситуація на Таврійському напрямі (фото: скрін deepstatemap.live)
Ситуація на інших ділянках фронту
На Сіверському напрямку, а також на півночі країни біля кордонів із Білоруссю - без змін.
У звіті аналітиків DeepState у Telegram зауважується, що незважаючи на затишшя на інформаційному фронті - "на багатьох ділянках фронту дуже важко".
"Ймовірно, зараз для Сил Оборони триває один з найважчих періодів в повномасштабній війні. Триває важка боротьба за виснаження суперника", - йдеться у публікації.
Сили оборони не дають окупантам просуватися
Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр зазначила, що протягом тижня воїни ЗСУ змогли стримати всі спроби настання окупантів, та не дали їм просунутися.
У Міноборони також заявили, що на Бахмутському, Куп'янському та Лиманському напрямках тривають тяжкі бої. Зокрема, ворог проводить постійні штурми на північ від Бахмута з метою повернути втрачені позиції, але Сили оборони їх відбивали.
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