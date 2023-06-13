Вертоліт та майже півтисячі окупантів: втрати РФ в Україні за добу

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.06.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 216650 (+470) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3935 (+4) од,

бойових броньованих машин - 7642 (+6) од,

артилерійських систем - 3766 (+20) од,

РСЗВ - 601 од,

засоби ППО - 363 (+1) од,

літаків - 314 од,

гелікоптерів - 300 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3309 (+2),

крилаті ракети - 1183 од,

кораблі /катери - 18 од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 6473 (+2) од,

спеціальна техніка - 511 (+1)

Атака по Україні 13 червня

Росія знову атакувала Україну у ніч проти 13 червня. Окупанти використовували дрони-камікадзе та ракети. Ворог застосував 14 ракет і 4 дрони. Сили оборони України збили 10 ракет та один БПЛА.

Зокрема, у Кривому Розі ворог атакував житлову багатоповерхівку. На даний момент відомо про 3 загиблих та 25 поранених, причому 7 людей можуть ще перебувати під завалами.

Також повідомлялося про атаку громадянської інфраструктури в Харкові. У Київській області, де, як стало відомо пізніше, було збито всі ворожі цілі, працювала ППО.