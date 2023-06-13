Вертолет и почти полтысячи оккупантов: потери РФ в Украине за сутки

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.06.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 216650 (+470) человек ликвидировано,

танков ‒ 3935 (+4) ед,

боевых бронированных машин - 7642 (+6) ед,

артиллерийских систем - 3766 (+20) ед,

РСЗО - 601 ед,

средства ПВО - 363 (+1) ед,

самолетов - 314 ед,

вертолетов - 300 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 3309 (+2),

крылатые ракеты - 1183 ед,

корабли /катера - 18 ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 6473 (+2) ед,

специальная техника - 511 (+1)

Атака по Украине 13 июня

Россия снова атаковала Украину в ночь на 13 июня. Оккупанты использовали дроны-камикадзе и ракеты. Враг использовал 14 ракет и 4 дрона. Силы обороны Украины сбили 10 ракет и один БПЛА.

В частности, в Кривом Роге враг атаковал жилую многоэтажку. На данный момент известно о 3 погибших и 25 раненых, причем 7 людей могут еще находится под завалами.

Также сообщалось об атаке гражданской инфраструктуры в Харькове. В Киевской области, где, как стало известно позже, были сбиты все вражеские цели, работала ПВО.