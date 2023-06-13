Вертолет и почти полтысячи оккупантов: потери РФ в Украине за сутки

Потери России в войне в Украине на утро вторника, 13 июня, составили 470 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 216 650 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили вертолет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.06.23 ориентировочно составили:
Россия снова атаковала Украину в ночь на 13 июня. Оккупанты использовали дроны-камикадзе и ракеты. Враг использовал 14 ракет и 4 дрона. Силы обороны Украины сбили 10 ракет и один БПЛА.
В частности, в Кривом Роге враг атаковал жилую многоэтажку. На данный момент известно о 3 погибших и 25 раненых, причем 7 людей могут еще находится под завалами.
Также сообщалось об атаке гражданской инфраструктуры в Харькове. В Киевской области, где, как стало известно позже, были сбиты все вражеские цели, работала ПВО.
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