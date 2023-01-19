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Вертоліт та майже 800 окупантів: Генштаб назвав втрати Росії в Україні за добу

Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 19 січня (t.me/generalstaff_ua)
Автор: Наталія Гурковська

За даними на ранок четверга, 19 січня, українські військові ліквідували за добу 760 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 118 530 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника на 19.01 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 118 530 (+760) осіб ліквідовано,
  • танків - 3136 (+6) од,
  • бойових броньованих машин - 6235 (+10) од,
  • артилерійських систем - 2122 (+14) од,
  • РСЗВ - 442 (+0) од,
  • засобів ППО - 220 (+0) од,
  • літаків - 287 (+1) од,
  • гелікоптерів - 277 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1882 (+6),
  • крилатих ракет - 749 (+0),
  • кораблів /катерів - 17 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4896 (+7) од,
  • спеціальної техніки - 190 (+0).

Як повідомлялось, ЗСУ продовжують знищувати російських окупантів. Наші захисники 18 січня успішно відбили всі атаки ворога у Луганській та Донецькій областях.

Додамо, що у Запоріжжі в ніч на 19 січня пролунали вибухи. У місті та області була оголошена повітряна тривога.

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