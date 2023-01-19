Вертолет и почти 800 оккупантов: Генштаб назвал потери России в Украине за сутки

По данным на утро четверга, 19 января, украинские военные ликвидировали за сутки 760 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 118 530 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

Как сообщалось, ВСУ продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши защитники 18 января успешно отразили все атаки врага в Луганской и Донецкой областях.

Добавим, что в Запорожье в ночь на 19 января прогремели взрывы. В городе и области была объявлена воздушная тревога.

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