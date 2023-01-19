Українські воїни відбили 14 атак у двох областях і знищили "Алігатор" окупантів, - Генштаб

Українські військові продовжують знищувати російських окупантів. Наші захисники 18 січня успішно відбили всі атаки ворога у Луганській та Донецькій областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається сталою. У прикордонних з Україною районах наступальних угруповань противника не виявлено.

Визначені підрозділи збройних сил РФ і Білорусі продовжують виконувати завдання. Таким чином ворог демонструє свою присутність поблизу державного кордону.

Противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли по районах населених пунктів Бучки Чернігівської області, Попівка - Сумської, Бударки, Землянки, Гатище, Зелене, Вовчанськ, Тернова, Красне, Кам'янка, Чугунівка, Новомлинськ та Дворічна Харківської області.

На Куп'янському напрямку противник обстріляв райони Курилівки, Петропавлівки, Кислівки, Іванівки, Крохмального, Синьківки, Берестового і Табаївки Харківської області, а також Стельмахівки Луганської області.

На Лиманському напрямку ворог обстріляв позиції Сил оборони біля Дружелюбівки Харківської області та Новоєгорівки, Невського, Червонопопівки та Діброви Луганської області.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження ворожої артилерії зазнали райони 22 населених пунктів. Серед них Верхньокам'янське, Білогорівка, Веселе, Майорськ, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка та Дружба Донецької області.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Водяне, Невельське, Первомайське, Георгіївка, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку противник знову обстрілював Велику Новосілку, Золоту Ниву та Вугледар Донецької області.

На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали 24 населених пункти, зокрема Времівка і Новопіль Донецької області та Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Щербаки, Степове, Кам'янське і Плавні Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти не припиняють терор цивільного населення. Зокрема обстрілів з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії зазнали райони понад 20 населених пунктів. Серед них Антонівка, Берегове, Веселе, Качкарівка, Янтарне та Херсон. Постраждали мирні громадяни.

Минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Верхньокам'янське, Соледар, Сіль, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Водяне, Мар'їнка, Побєда і Парасковіївка Донецької області.

Наша авіація протягом завдала 13 ударів по районах зосередження противника та 3 - по позиціях зенітно-ракетних комплексів окупантів.

Також збито ворожий гелікоптер Ка-52 та БПЛА "Мерлін-ВР".

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 5 районів зосередження окупантів, 1 склад боєприпасів та 2 інші важливі об'єкти ворога.