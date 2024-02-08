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Вертолет и 910 оккупантов. Генштаб обновил потери РФ за сутки

Украина, Четверг 08 февраля 2024 08:16
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Вертолет и 910 оккупантов. Генштаб обновил потери РФ за сутки Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 8 февраля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Потери России в войне в Украине на утро четверга, 8 февраля, составили 910 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 392 380 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили вертолет, 31 ракету, 14 дронов и 20 ББМ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.02.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 392380 (+910) человек ликвидировано;
  • танков - 6383 (+11) ед.;
  • боевых бронированных машин - 11899 (+20) ед;
  • артиллерийских систем - 9411 (+24) ед.;
  • РСЗО - 980 ед.;
  • средства ПВО - 666 (+1) ед.;
  • самолетов - 332 ед.;
  • вертолетов - 325 (+1) ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 7191 (+14) ед.;
  • крылатые ракеты - 1880 (+31) ед.;
  • корабли/катера - 24 ед.;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 12513 (+27) ед.;
  • специальная техника - 1505 (+8) ед.

Ситуация на фронте

В Украине на фронте в течение суток произошли 92 боевых столкновения. Враг активно штурмует Авдеевку и пытается захватить ряд других населенных пунктов Донецкой области.

Как уточняют в Институте изучения войны, позиционные боевые действия на фронте продолжаются вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, в районе Бахмута, на западе Запорожской области, возле Новомихайловки Донецкой области и в районе н.п. Крынки Херсонской области. Российские захватчики пытаются продвинуться под Авдеевкой.

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