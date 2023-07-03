Вертоліт та 600 окупантів. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

За даними на ранок понеділка, 3 липня, українські військові ліквідували за добу 600 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 230260 військових. Крім того, ЗСУ знищили гелікоптер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.07.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 230260 (+600) осіб ліквідовано,

танків ‒ 4057 (+5) од,

бойових броньованих машин - 7899 (+11) од,

артилерійських систем - 4220 (+32) од,

РСЗВ - 641 (+4) од,

засоби ППО - 391 (+1) од,

літаків - 315 од,

гелікоптерів - 309 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3573 (+16),

крилаті ракети - 1264 (+3),

кораблі /катери - 18 од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 6834 (+18) од,

спеціальна техніка - 590 (+7)

Втрати РФ в Україні

За даними Міноборони України, за минулий тиждень російські окупаційні війська втратили понад 5 тисяч окупантів. При цьому знищено майже 500 одиниць російської військової техніки.

За інформацією заступника міністра оборони України Ганни Маляр, втрати російських окупантів у війні зростають майже щодня. Це пов'язано з недосвідченими російськими солдатами на фронті та професіоналізмом ЗСУ.