Вертоліт та 600 окупантів. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

За даними на ранок понеділка, 3 липня, українські військові ліквідували за добу 600 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 230260 військових. Крім того, ЗСУ знищили гелікоптер.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.07.23 орієнтовно склали:
За даними Міноборони України, за минулий тиждень російські окупаційні війська втратили понад 5 тисяч окупантів. При цьому знищено майже 500 одиниць російської військової техніки.
За інформацією заступника міністра оборони України Ганни Маляр, втрати російських окупантів у війні зростають майже щодня. Це пов'язано з недосвідченими російськими солдатами на фронті та професіоналізмом ЗСУ.
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