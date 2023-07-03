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Вертолет и 600 оккупантов. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Фото: Генштаб обновил данные по потерям России в Украине на 3 июля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

По данным на утро понедельника, 3 июля, украинские военные ликвидировали за сутки 600 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 230260 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили вертолет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.07.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 230260 (+600) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 4057 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин - 7899 (+11) ед,
  • артиллерийских систем - 4220 (+32) ед,
  • РСЗО - 641 (+4) ед,
  • средства ПВО - 391 (+1) ед,
  • самолетов - 315 ед,
  • вертолетов - 309 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 3573 (+16),
  • крылатые ракеты - 1264 (+3),
  • корабли /катера - 18 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6834 (+18) ед,
  • специальная техника - 590 (+7)

Потери РФ в Украине

По данным Минобороны Украины за прошедшую неделю российские оккупационные войска потеряли более 5 тысяч оккупантов. При этом было уничтожено почти 500 единиц российской военной техники.

По информации заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, потери российских оккупантов в войне растут почти каждый день. Это связано с неопытными российскими солдатами на фронте и профессионализмом ВСУ.

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