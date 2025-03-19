Вертоліт, корабель, РЛС і не тільки. ГУР уразило багато об'єктів РФ в Криму за кілька днів

Ситуація в Криму

Російські війська окупували Крим 2014 року. З того часу півострів російські війська забезпечили великою кількістю військових об'єктів, техніки та живої сили.

Завдяки масштабній мілітаризації Крима, Росія забезпечує угруповання військ на фронті на різних напрямках у війні проти України.

Щоб зупинити військовий потенціал окупантів у Криму, Сили оборони України постійно завдають ударів по місцях зосередження різного роду ресурсів РФ у Криму.

Зокрема, Сили оборони вже неодноразово атакували незоконно побудовану переправу в Криму - Керченський міст. Ще у квітні 2024 року ЗМІ писали про те, що ГУР готує третій удар по Кримському мосту.

Нагадаємо і той факт, що ще наприкінці 2024 року дрон вразив корабель "Федір Урюпін", захоплений РФ в України 2014 року. Інцидент стався 23 грудня.

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