UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Вертоліт, корабель, РЛС і не тільки. ГУР уразило багато об'єктів РФ в Криму за кілька днів

Фото: ГУР уразило багато об'єктів РФ в Криму за кілька днів (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські розвідники кілька днів поспіль масштабно атакували об'єкти РФ в Криму. Були уражені вертоліт, корабель "Федір Урюпін", більше десяти РЛС і не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР.

Так, за даними розвідників, загарбники у тимчасово окупованому Криму упродовж кількох днів дрижали від небувалого гуркоту - їхні дороговартісні системи протиповітряної оборони виявились безпорадними перед влучними ударами воїнів ГУР МО України. 

"На відео результати успішної демілітаризації півострова - уражено цілу низку російських радіолокаційних станцій (РЛС)", - констатують в ГУР.

А саме:

  • 48Я6-К1 "Подльот" (2шт);
  • 1Л125 "Ніобій-СВ" (2шт); 
  • 39Н6 "Каста 2Е2" (3шт); 
  • 9С19 "Імбірь";
  • "Нєбо-СВ"; 
  • С-300ВМ; 
  • "Нєбо-М"; 
  • 59Н6-Е "Протівнік-ГЕ"; 
  • БРЛС "Мис". 

Також під удар потрапили пускова установка С-300СВ, командні пункти РЛС "СТ-68" та РЛС 39Н6 "Каста 2Е2".

"А ще - три зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцирь-С1", транспортно-буксирне судно проєкту С4236, універсальний буксир "Федір Урюпін" та вертоліт Мі-8 російських окупантів", - перелічили в розвідці.

 

Ситуація в Криму

Російські війська окупували Крим 2014 року. З того часу півострів російські війська забезпечили великою кількістю військових об'єктів, техніки та живої сили.

Завдяки масштабній мілітаризації Крима, Росія забезпечує угруповання військ на фронті на різних напрямках у війні проти України.

Щоб зупинити військовий потенціал окупантів у Криму, Сили оборони України постійно завдають ударів по місцях зосередження різного роду ресурсів РФ у Криму.

Зокрема, Сили оборони вже неодноразово атакували незоконно побудовану переправу в Криму - Керченський міст. Ще у квітні 2024 року ЗМІ писали про те, що ГУР готує третій удар по Кримському мосту.

Нагадаємо і той факт, що ще наприкінці 2024 року дрон вразив корабель "Федір Урюпін", захоплений РФ в України 2014 року. Інцидент стався 23 грудня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяКримВійна в Україні