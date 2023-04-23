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Вертоліт, 63 БПЛА та 4350 окупантів знищили ЗСУ за тиждень

Фото: вертоліт та 4350 оккупантів знищили ЗСУ за тиждень (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

За тиждень, з 17 по 23 квітня, українські військові ліквідували 4350 російських солдатів. Також ЗСУ вдалося знищити вертоліт та 63 БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника міністра оборони, генерала-лейтенанта Олександра Павлюка в Telegram.

Загальні бойові втрати противника на 17-23.04 орієнтовно склали:

  • особового складу 4350 осіб ліквідовано,
  • танків - 18 од.,
  • бойових броньованих машин - 48 од.,
  • артилерійських систем - 42 од.,
  • РСЗВ - 1 од.,
  • засобів ППО - 5 од,
  • літаків - 0 од.,
  • вертольотів - 1 од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 63,
  • крилатих ракет - 0,
  • кораблів/катерів - 0 од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 72 од,
  • спеціальної техніки - 13.

Як повідомлялось, за даними на ранок неділі, 23 квітня, ЗСУ ліквідували за добу 690 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 186 420 військових. Крім того, ЗСУ знищили вертоліт та 4 БПЛА.

Нагадаємо, у суботу, 22 квітня, українським військовим вдалося збити вертоліт Мі-24 та чотири безпілотники окупантів.

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