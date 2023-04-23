Вертоліт, 63 БПЛА та 4350 окупантів знищили ЗСУ за тиждень

За тиждень, з 17 по 23 квітня, українські військові ліквідували 4350 російських солдатів. Також ЗСУ вдалося знищити вертоліт та 63 БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника міністра оборони, генерала-лейтенанта Олександра Павлюка в Telegram .

Як повідомлялось, за даними на ранок неділі, 23 квітня, ЗСУ ліквідували за добу 690 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 186 420 військових. Крім того, ЗСУ знищили вертоліт та 4 БПЛА.

Нагадаємо, у суботу, 22 квітня, українським військовим вдалося збити вертоліт Мі-24 та чотири безпілотники окупантів.

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