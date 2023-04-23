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Вертолет, 63 БПЛА и 4350 оккупантов уничтожили ВСУ за неделю

Фото: вертолет и 4350 оккупантов уничтожили ВСУ за неделю (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

За неделю, с 17 по 23 апреля, украинские военные ликвидировали 4350 российских солдат. Также ВСУ удалось уничтожить вертолет и 63 БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя министра обороны, генерала-лейтенанта Александра Павлюка в Telegram.

Общие боевые потери противника на 17-23.04 ориентировочно составили:

  • личного состава 4350 человек ликвидировано,
  • танков - 18 ед,
  • боевых бронированных машин - 48 ед,
  • артиллерийских систем - 42 ед,
  • РСЗО - 1 ед,
  • средств ПВО - 5 ед,
  • самолетов - 0 ед,
  • вертолетов - 1 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 63,
  • крылатых ракет – 0,
  • кораблей /катеров - 0 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 72 ед,
  • специальной техники - 13.

Как сообщалось, по данным на утро воскресенья, 23 апреля, ВСУ ликвидировали за сутки 690 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 186420 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили вертолет и 4 БПЛА.

Напомним, в субботу, 22 апреля, украинским военным удалось сбить вертолет Ми-24 и четыре беспилотника оккупантов.

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