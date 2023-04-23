Вертоліт, 63 БПЛА та 4350 окупантів знищили ЗСУ за тиждень
За тиждень, з 17 по 23 квітня, українські військові ліквідували 4350 російських солдатів. Також ЗСУ вдалося знищити вертоліт та 63 БПЛА.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника міністра оборони, генерала-лейтенанта Олександра Павлюка в Telegram.
Загальні бойові втрати противника на 17-23.04 орієнтовно склали:
- особового складу 4350 осіб ліквідовано,
- танків - 18 од.,
- бойових броньованих машин - 48 од.,
- артилерійських систем - 42 од.,
- РСЗВ - 1 од.,
- засобів ППО - 5 од,
- літаків - 0 од.,
- вертольотів - 1 од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 63,
- крилатих ракет - 0,
- кораблів/катерів - 0 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 72 од,
- спеціальної техніки - 13.
Як повідомлялось, за даними на ранок неділі, 23 квітня, ЗСУ ліквідували за добу 690 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 186 420 військових. Крім того, ЗСУ знищили вертоліт та 4 БПЛА.
Нагадаємо, у суботу, 22 квітня, українським військовим вдалося збити вертоліт Мі-24 та чотири безпілотники окупантів.
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