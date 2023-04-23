Вертолет, 63 БПЛА и 4350 оккупантов уничтожили ВСУ за неделю
За неделю, с 17 по 23 апреля, украинские военные ликвидировали 4350 российских солдат. Также ВСУ удалось уничтожить вертолет и 63 БПЛА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя министра обороны, генерала-лейтенанта Александра Павлюка в Telegram.
Общие боевые потери противника на 17-23.04 ориентировочно составили:
- личного состава 4350 человек ликвидировано,
- танков - 18 ед,
- боевых бронированных машин - 48 ед,
- артиллерийских систем - 42 ед,
- РСЗО - 1 ед,
- средств ПВО - 5 ед,
- самолетов - 0 ед,
- вертолетов - 1 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 63,
- крылатых ракет – 0,
- кораблей /катеров - 0 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 72 ед,
- специальной техники - 13.
Как сообщалось, по данным на утро воскресенья, 23 апреля, ВСУ ликвидировали за сутки 690 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 186420 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили вертолет и 4 БПЛА.
Напомним, в субботу, 22 апреля, украинским военным удалось сбить вертолет Ми-24 и четыре беспилотника оккупантов.
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