Вертолет, 63 БПЛА и 4350 оккупантов уничтожили ВСУ за неделю

За неделю, с 17 по 23 апреля, украинские военные ликвидировали 4350 российских солдат. Также ВСУ удалось уничтожить вертолет и 63 БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя министра обороны, генерала-лейтенанта Александра Павлюка в Telegram .

Как сообщалось, по данным на утро воскресенья, 23 апреля, ВСУ ликвидировали за сутки 690 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 186420 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили вертолет и 4 БПЛА.

Напомним, в субботу, 22 апреля, украинским военным удалось сбить вертолет Ми-24 и четыре беспилотника оккупантов.

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