Українські воїни за добу відбили понад 60 атак і знищили "Алігатор" росіян, - Генштаб

Попри великі втрати у живій силі та техніці, російські окупанти не припиняють наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

"Протягом минулої доби було відбито понад 60 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка", - зазначили у Генштабі.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань противника не виявлено. РФ і надалі використовує повітряний простір та територію Білорусі, її військову інфраструктуру.

Ворог здійснив обстріли населених пунктів Тур'я, Леонівка, Печенюги Чернігівської області, Середина-Буда, Стукалівка, Безсалівка та Волфине Сумської області, а також Одноробівка, Уди, Червона Зоря, Ветеринарне, Козача Лопань, Липці, Нескучне, Огірцеве, Зибине та Бочкове Харківської області.

На Куп'янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Тополі, Фиголівка, Дворічна, Масютівка, Куп'янськ, Кучерівка, Крохмальне, Берестове Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Невського та Серебрянського лісництва. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Терни, Зарічне, Торське, Спірне і Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, продовжує його штурмувати. Також протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі населених пунктів Богданівка та Іванівське. Підрозділи сил оборони відбили близько 20 атак противника на зазначеній ділянці фронту.

Від ворожих обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, зокрема Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Новодмитрівка, Біла Гора, Клебан-Бик, Торецьк та Шуми Донецької області.

На Авдіївському та Мар'їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Новокалинового, Авдіївки та Мар'їнки Донецької області, успіху не мав. Лише біля Мар'їнки здійснив понад 25 безуспішних атак. В той же час ворожих обстрілів зазнали Новокалинове, Бердичі, Ласточкине, Авдіївка, Нетайлове, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка та Побєда.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Для коригування вогню артилерії активно застосовував БПЛА. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник нарощує у фортифікаційному відношенні оборонні рубежі та позиції. Обстріляв понад 35 населених пунктів. Серед них Времівка і Новопіль Донецької області, Малинівка, Залізничне, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Новопавлівка, Кам'янське Запорізької області, а також Новоолександрівка, Гаврилівка, Новоберислав, Козацьке, Миколаївка, Львове, Іванівка, Антонівка, Степанівка та Чорнобаївка Херсонської області.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

У той же час, наші захисники знищили російський вертоліт Ка-52 та 2 БПЛА типу "Орлан" і Supercam. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 3 склади боєприпасів, 3 позиції засобів протиповітряної оборони та 4 станції радіоелектронної боротьби противника.