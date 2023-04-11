Вертоліт, 15 артсистем, 10 ББМ та 500 окупантів: втрати РФ у війні за добу

За даними на ранок вівторка, 11 квітня, українські військові ліквідували за добу 500 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 179 320 військових. Крім того, ЗСУ знищили вертоліт, 7 танків, 10 ББМ і 9 БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Як повідомлялось, РФ продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. ЗСУ відбили 52 атаки противника.

Нагадаємо, ЗСУ збили ворожий вертоліт Мі-24 на Авдіївському напрямку в понеділок, 10 квітня.

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