Вертолет, 15 артсистем, 10 ББМ и 500 оккупантов: потери РФ в войне за сутки

По данным на утро вторника, 11 апреля, украинские военные ликвидировали за сутки 500 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 179320 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили вертолет, 7 танков, 10 ББМ и 9 БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Как сообщалось, РФ продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. ВСУ отразили 52 атаки противника.

Напомним, ВСУ сбили вражеский вертолет Ми-24 на Авдеевском направлении в понедельник, 10 апреля.

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