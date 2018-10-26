"Вертолітний майданчик Януковича" передали київському комунальному підприємству

Фото: Вертолітний майданчик Януковича ((acebook.com/LlutsenkoYuri)

Об'єкт офіційно перейшов в управління громади Києва

Національне агентство України з питань розшуку та управління корупційними активами (АРМА) передало КВЦ "Парковий" комунальному підприємству "Центр організації дорожнього руху". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Transparency International Україна в Twitter.

"Агенція з розшуку та менеджменту активів прийняло від прокуратури Києва і передала обраного на конкурсі керуючому КВЦ "Парковий" (відомий більше, як "вертолітний майданчик Януковича")", - йдеться в повідомленні Transparency International.

Нагадаємо, що 11 жовтня Національне агентство України з питань розшуку та управління корупційними активами (АРМА) визначилося із компанією, яка буде управляти майном КВЦ "Парковий". У ході засідання тендерним комітетом АРМА керуючим активами КВЦ "Парковий" обрано комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху", яке створене згідно з рішенням Київської міської ради.

Нагадаємо, що в жовтні 2010 року прокуратура передала так званий "вертолітний майданчик" колишнього президента Віктора Януковича в управління державного підприємства. Майданчик знаходиться на Парковій алеї поряд з урядовим кварталом в Києві.