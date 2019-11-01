Вертолет Южной Кореи упал в море возле спорных с Японией островов

Фото: вертолет (Yonhap)

Семь находившихся на борту людей пропали без вести

Вертолет Южной Кореи упал в море недалеко от спорных с Японией островов Токто, семь человек, которые находились на борту, числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

По информации агентства, вертолет вылетел из Токто 31 октября около 23:26 по местному времени (16:26 по Киеву), после чего упал в воду. На его борту были двое мужчин с рыбацкой лодки и пятеро спасателей. В их поисках задействованы военные корабли, вертолеты, несколько рыбацких лодок, также планируют привлечь дайверов.

Отмечается, что пропавший вертолет изготовлен французской компанией Airbus Helicopters, может перевозить до 28 пассажиров и летать в течение пяти часов со скоростью 250 км/ч.

Группа островов Токто находится между Японией и Южной Кореей и является предметом территориального спора этих двух стран.

Напомним, Южная Корея заявила, что во вторник, 22 октября, шесть российских военных самолетов вторглись в так называемую зону идентификации ПВО (KADIZ) страны и пробыли там около четырех часов.