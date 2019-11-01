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Вертоліт Південної Кореї впав в море біля спірних з Японією островів

Новини » Надзвичайні події     01.11.2019 - 04:40
Вертоліт Південної Кореї впав в море біля спірних з Японією островів
Фото: вертоліт (Yonhap)

Сім людей, які перебували на борту, зникли безвісти

Вертоліт Південної Кореї впав у море недалеко від спірних з Японією островів Токто, сім осіб, які перебували на борту, числяться зниклими без вісті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

За інформацією агентства, вертоліт вилетів з Токто 31 жовтня близько 23:26 за місцевим часом (16:26 за Києвом), після чого впав у воду. На його борту були двоє чоловіків з рибальського човна і п'ятеро рятувальників. У їх пошуках задіяні військові кораблі, вертольоти, кілька рибальських човнів, також планують залучити дайверів.

Зазначається, що зниклий вертоліт виготовлений французькою компанією Airbus Helicopters, може перевозити до 28 пасажирів і літати протягом п'яти годин зі швидкістю 250 км/год.

Група островів Токто знаходиться між Японією і Південною Кореєю і є предметом територіальної суперечки цих двох країн.

Нагадаємо, Південна Корея заявила, що у вівторок, 22 жовтня, шість російських військових літаків вторглися в так звану зону ідентифікації ППО (KADIZ) країни і пробули там близько чотирьох годин.

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