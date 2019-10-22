Южная Корея подняла истребители из-за вторжения российских военных самолетов

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Российские самолеты пробыли в зоне идентификации ПВО около четырех часов

Южная Корея заявила, что во вторник, 22 октября, шесть российских военных самолетов вторглись в так называемую зону идентификации ПВО (KADIZ) страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Как сообщается, российские самолеты пробыли в зоне около четырех часов.

"Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, три истребителя СУ-27 и два бомбардировщика ТУ-95 четыре раза входили в зону идентификации Корейской противовоздушной обороны между 9:23 и 14:44 без предупреждения и пробыли в зоне около четырех часов перед тем, как покинуть ее около 15:13 ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, российские самолеты нарушили зону над водами, омывающих Корейский полуостров. В частности речь идет о наиболее восточных островах страны Докдо и Уллындо в Восточном море, а также зоне над южным городом Пхохан и островом Чечжу и районами в Желтом море.

На перехват российских самолетов были направлены истребители F-15K ВВС Южной Кореи.

В то же время ни один из самолетов Российской Федерации не нарушил территориальный воздушное пространство Южной Кореи.

Напомним, 24 сентября российский истребитель Су-34 без предупреждения нарушил воздушное пространство Эстонии. У истребителя был выключен транспондер, полетный план представлен не был. Самолет не вступал в радиоконтакт с диспетчерскими службами Эстонии.

Кроме того, 18 сентября истребители бельгийских военно-воздушных сил осуществили перехват российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 Blackjack в воздушном пространстве НАТО.